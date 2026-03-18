versilia si finge carabiniere e si fa consegnare gioielli

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Massarosa in seguito a una truffa avvenuta in Versilia. La vittima, una donna del posto, era stata contattata da un uomo che si era presentato come carabiniere e aveva convinto la donna a consegnare alcuni gioielli. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la truffa si concretizzasse ulteriormente.

MASSAROSA (LU) – Una truffa in Versilia ai danni di una donna del posto è stata sventata dai Carabinieri, che hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili del raggiro. L’intervento è avvenuto nel territorio di Massarosa, dove i militari della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Viareggio, sono riusciti a individuare e fermare i sospetti poco dopo i fatti. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata raggiunta presso la propria abitazione da un uomo che si è presentato come appartenente alle forze dell’ordine. Il sedicente carabiniere avrebbe spiegato alla donna che la targa della sua auto risultava clonata e utilizzata per una rapina avvenuta in una gioielleria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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