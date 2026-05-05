Si finge carabiniere e truffa un prete nel Bresciano arrestato | donazioni alla parrocchia in cambio di denaro

Un uomo si è presentato come ufficiale dei carabinieri per truffare un sacerdote nel Bresciano. La vittima, convinta di interagire con un ufficiale autorizzato, ha consegnato denaro in diverse occasioni, credendo che si trattasse di future donazioni alla parrocchia. Le autorità hanno arrestato l’uomo, che aveva utilizzato questa falsa identità per ottenere denaro con l’inganno.

Si era finto ufficiale dei carabinieri per truffare un prete. Gli chiedeva soldi di continuo in cambio di future e consistenti donazioni alla parrocchia. Il parroco inizialmente ha elargito denaro, poi si è insospettito e ha chiamato il 112. L'uomo è stato arrestato per truffa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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