Si fida del navigatore e resta incastrato nel sottopasso

Nella notte tra lunedì e martedì, un automobilista di un autoarticolato ha seguito le indicazioni del navigatore e si è trovato bloccato sotto un sottopasso situato in via Canevari, vicino a Brignole. L’incidente si è verificato quando il veicolo è rimasto incastrato sotto il ponte, impedendo il passaggio e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Nel corso della notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio 2026 il conducente di un autoarticolato è stato condotto dal navigatore in via Canevari, presso il sottopasso di Brignole, dov'è rimasto incastrato.I vigli del fuoco hanno provveduto a tagliare le lamiere protettive del sottopasso stesso e a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Incidente nel sottopasso, scontro tra auto e scooter: feriti due giovani, uno resta incastrato sotto il veicoloNel pomeriggio di venerdì (30 aprile) si è verificato un incidente stradale a Igea Marina, in via Pertini, all’altezza del sottopassaggio ferroviario. Camion incastrato nel sottopasso: traffico in tiltHa cercato di passare senza tener conto della sua altezza eccedente il varco ed è rimasto incastrato.