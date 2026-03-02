Gerry Scotti comunicazione ufficiale da Mediaset | Si ferma La ruota della fortuna Il motivo

Mediaset ha annunciato ufficialmente che “La ruota della fortuna” si ferma temporaneamente, interrompendo così la trasmissione di uno dei programmi più seguiti dell’access prime time di Canale 5. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, lasciando i telespettatori in attesa di eventuali aggiornamenti. La trasmissione, condotta da Gerry Scotti, sarà sospesa a partire dalla prossima settimana.

Una pausa inattesa interrompe la corsa di uno dei programmi più seguiti dell’access prime time di Canale 5. La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui non andrà in onda martedì 3 marzo 2026, un evento più unico che raro per il quiz che negli ultimi mesi ha collezionato ascolti record. Una scelta eccezionale, dettata non da cali di share ma da una precisa strategia di palinsesto. La decisione interrompe una lunga striscia di messa in onda ininterrotta per il quiz, tornato in grande stile proprio su Canale 5 in occasione del centenario di Mike Bongiorno. Fin dal debutto, il programma ha dimostrato una solidità sorprendente, riuscendo a difendersi anche nella settimana del Festival di Sanremo, l’evento televisivo più seguito dell’anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Gerry Scotti non si ferma: arriva la Seconda Chance della Ruota della FortunaLa Ruota della Fortuna dedica una puntata speciale ai concorrenti sconfitti per pochi euro o una lettera sbagliata.

Ruota della fortuna, da quando Corona ha iniziato a bombardare Mediaset e Gerry Scotti il programma ha cominciato a scricchiolareE ora è ormai consolidato il sorpasso negli ascolti: Affari tuoi è tornato primo Nessuno potrà mai dimostrare scientificamente il nesso causa-effetto.

Lacrime alla Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti sotto choc: vince 160mila euro, poi accade...

