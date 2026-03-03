La Coppa Italia torna in onda su Canale 5, interrompendo per la prima volta la trasmissione de La Ruota della Fortuna. La decisione di cambiare palinsesto riguarda le partite di calcio, che prenderanno il posto del quiz televisivo. La programmazione di Mediaset si modifica temporaneamente, con il calcio che occupa lo spazio abituale del programma precedente.

Al via le semifinali con Como-Inter stasera su Canale 5. Per la prima volta il game di Gerry Scotti non va in onda contro Affari Tuoi Sulle reti Mediaset torna protagonista la Coppa Italia, ma la vera notizia è un'altra: La Ruota della Fortuna si ferma per lasciare spazio al calcio.

© Davidemaggio.it - Coppa Italia torna su Canale 5 e ferma per la prima volta La Ruota della Fortuna

MAI SUCCESSO! CANALE 5: LA RUOTA DELLA FORTUNA SI FERMA PER LA COPPA ITALIAIl grande calcio in esclusiva assoluta torna sulle reti Mediaset con la Coppa Italia.

