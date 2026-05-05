Si chiama Kekko Illiano è anconetano ed è il più giovane pugile professionista d' Italia Imminente il suo debutto

Il prossimo 10 maggio ad Ancona si terrà una riunione di pugilato al Cus di Posatora, con inizio alle 16. Tra i partecipanti ci sarà anche Kekko Illiano, un giovane pugile professionista proveniente dalla città, che si appresta a fare il suo debutto ufficiale nel mondo del pugilato. È considerato il più giovane professionista in Italia nel settore.

ANCONA – Sarà una serata di grande boxe quella di domenica 10 maggio 2026 al Cus di Posatora ad Ancona, con inizio della riunione fissato per il pomeriggio alle 16.Il main event, vale a dire l’incontro principale della serata, è previsto per le 17,30 circa e vedrà il debutto tra i professionisti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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