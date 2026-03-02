Annunciato il prossimo Nintendo Indie World ed è imminente | ecco data ed ora

Il prossimo evento Nintendo Indie World è stato annunciato ufficialmente e si terrà martedì 3 marzo 2026 alle ore 15:00 in diretta streaming. L’appuntamento digitale si concentra sui giochi indipendenti e fornirà aggiornamenti e presentazioni relative a questa scena. La data e l’orario sono stati comunicati pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui contenuti previsti.

Il prossimo Nintendo Indie World è imminente. L’evento digitale dedicato alla scena indipendente è stato annunciato ufficialmente e andrà in onda martedì 3 marzo 2026 alle ore 15:00 italiane. La conferma è arrivata in anticipo tramite Nintendo Today, l’applicazione mobile che raccoglie le ultime novità della compagnia di Kyoto e che ancora una volta ha anticipato uno show ufficiale. L’app indica chiaramente la data del 03032026, con funzione calendario integrata e orario locale. L’Indie World è il format con cui Nintendo presenta aggiornamenti e novità dedicate agli sviluppatori indipendenti. Si tratta di una vetrina focalizzata sui titoli indie in arrivo su Nintendo Switch e sulla nuova Nintendo Switch 2, spesso con trailer inediti, date di uscita e talvolta shadow drop immediati sull’eShop. 🔗 Leggi su Game-experience.it

