Ferrara si è espresso riguardo al murale realizzato da Jorit all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, criticando l’opera e riferendosi a Ciro Cerullo, artista coinvolto nel progetto. Ha definito il murale “figlio del suo tempo” e ha commentato che Cerullo, giovane, si sarebbe basato “sul sentito dire”. La sua opinione ha suscitato diverse reazioni tra i presenti.

Ha fatto molto discutere l’esclusione di Ciro Ferrara, storico difensore napoletano, dal murales di Jorit all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona. Oggi il diretto interessato ha espresso la sua posizione su Instagram. La risposta di Ciro Ferrara. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore di Napoli e Juventus: “In relazione all’ inaugurazione del murale dello Stadio Maradona, visti gli articoli che sono usciti sui vari siti e sui social, desidero chiarire la mia posizione. Mentirei se dicessi che non mi è dispiaciuto non essere stato inserito tra gli Undici ideali, anche perché sono un figlio di Napoli e sono il napoletano più vincente nella storia del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ferrara rosica: “Un murale figlio del suo tempo, Ciro Cerullo (non lo chiama Jorit) è giovane e ha seguito il ‘sentito dire’”

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