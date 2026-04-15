Durante un evento ufficiale, un rappresentante del governo ha commentato come nei momenti difficili l’Italia mostri il suo lato migliore. Ha inoltre sottolineato l’importanza del settore produttivo italiano, definendolo un simbolo di ingegno, creatività e bellezza riconosciuti a livello internazionale. La cerimonia ha celebrato un traguardo raggiunto nel settore, senza specificare ulteriori dettagli sul numero o il tipo di risultato ottenuto.

"Oggi celebriamo quello che sappiamo fare meglio, quello che ci rende amati e apprezzati nel mondo, quello che rende l'Italia la nazione dell'ingegno, della creatività, della bellezza, e lo facciamo tagliando un traguardo che ci rende orgogliosi: i 1.000 marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio per la Giornata del Made in Italy. "È un traguardo che racconta tanti aspetti della nostra identità e di quello che ci caratterizza come italiani. Ci parla del talento dei nostri imprenditori, della vitalità...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Nei momenti difficili l'Italia dà il meglio di sé". Meloni celebra il made in Italy

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