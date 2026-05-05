di Linda Meoni PISTOIA Nascono speranze in quello spazio immaginario eppure reale che è il Giardino delle Invenzioni, mostra conclusiva dell’ottava edizione di "Sì.Geniale!" targata Fondazione Caript che aprirà da oggi e fino a sabato 9 maggio (tutti i giorni dalle 9 alle 19) negli spazi della Cattedrale di via Pertini, negli ultimi due anni diventata casa di questo evento (prima ospitato in San Domenico) in ragione del grande successo raggiunto nel tempo che ha richiesto una sede sempre più grande. Sarà qui che faranno bella mostra di sé i prodotti dell’ingegno elaborati da circa duemilaquattrocento tra studenti e studentesse guidati dai rispettivi insegnanti, risultato di un coinvolgimento enorme sul territorio con 150 classi partecipanti per 47 scuole di ogni ordine e grado e un totale di quasi cento progetti esposti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si apre il Giardino delle invenzioni. Largo alle opere di "Sì... Geniale"

THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities

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