Sgominata la banda di rapinatori incubo di gioiellerie e uffici postali | GUARDA

Una banda di rapinatori è stata smantellata dopo aver messo a segno diversi colpi ai danni di gioiellerie e uffici postali. Durante le operazioni sono stati recuperati 70 orologi di lusso, per un valore commerciale superiore ai 900 mila euro. La polizia ha eseguito delle perquisizioni e arresti, portando alla cattura di alcuni sospetti coinvolti nelle rapine. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno delle rapine in zona.

Ben 70 orologi di lusso per un valore commerciale superiore ai 900 mila euro, è il bottino del colpo che ha dato il via ad un'articolata attività investigativa della polizia che ha portato alla scoperta di una strutturata associazione per delinquere dedita alla commissione di rapine "a mano armata" ai danni di gioiellerie ed uffici postali, nonché alla ricettazione di gioielli e veicoli. L'indagine origina da una maxi-rapina consumata nella primavera del 2024 in una gioielleria del quartiere Parioli. L'episodio, per le modalità esecutive ed il valore del compendio sottratto, aveva immediatamente orientato gli investigatori verso un contesto criminale strutturato.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sgominata la banda di rapinatori incubo di gioiellerie e uffici postali | GUARDA Notizie correlate Leggi anche: Roma: rapine a mano armata tra gioiellerie e uffici postali, 2 arresti Roma, rapine seriali a mano armata tra gioiellerie e uffici postali: bottino da oltre 100mila euroRoma, 24 febbraio 2026 – Si muovevano rapidi, con i volti coperti e la pistola in pugno. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Da Casoria a Roma per rubare le fedi nuziali: smantellata la banda dei seminterrati; Sgominata la banda del maxi furto di borse di lusso. I due complici dell’arrestato scovati alla stazione; Sgominata banda di rapinatori: Gratta e vinci e telecamere portano i Carabinieri sulle tracce dei criminali; Fingevano di chiedere indicazioni per distrarre gli automobilisti: sgominata banda di ladri. BANDA PARIOLI Sgominata la banda dei Parioli: sette arresti per i colpi tra gioiellerie e posteElemento chiave dell’inchiesta è stata un’immagine di videosorveglianza registrata in una gioielleria del quartiere Parioli ... statoquotidiano.it Roma, sgominata una banda di rapinatori di gioiellerie: 7 misure cautelariROMA (ITALPRESS) - Sgominata una banda dedita alla commissione di rapine a mano armata ai danni di gioiellerie e uffici postali, nonché alla ricettazione di gioielli e veicoli. L'indagine scaturisce ... msn.com Livorno: sgominata centrale dello spaccio, arrestati due soggetti con oltre mezzo chilo di hashish Arrestati a Livorno due soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati oltre mezzo chilo di hashish e denaro contante. #notizie #news #cronaca #pol - facebook.com facebook Sgominata gang del terrore, Procuratore 'in paese clima da Gomorra'. Tre le vittime accertate. Coinvolte anche altre persone su cui lavorano gli inquirenti #ANSA x.com