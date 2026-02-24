Roma rapine seriali a mano armata tra gioiellerie e uffici postali | bottino da oltre 100mila euro

Una banda di ladri armati ha messo a segno più di dieci colpi tra gioiellerie e uffici postali, riuscendo a portare via oltre 100mila euro in pochi giorni. Usavano scooter rubati con targhe cambiate, e agivano in modo rapido e silenzioso, coperti da cappucci e mascherine. Le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili e fermare questa serie di furti in rapida successione.

Roma, 24 febbraio 2026 – Si muovevano rapidi, con i volti coperti e la pistola in pugno. Così mettevano a segno i loro colpi per poi sparire tra le strade della Capitale a bordo di scooter rubati, con targhe alterate per rendere più difficile ogni identificazione. A bloccarli i poliziotti che hanno individuato i presunti responsabili in un trentunenne e un quarantaquattrenne romano, indagati in concorso tra loro di rapina aggravata, furto e ricettazione. Sono stati gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dai magistrati della Procura di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, a cristallizzare il quadro indiziario a loro carico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

