Roma | rapine a mano armata tra gioiellerie e uffici postali 2 arresti

Due uomini armati e travisati hanno messo a segno rapine tra gioiellerie e uffici postali a Roma, usando scooter rubati con targhe false. La polizia li ha intercettati e arrestati, trovando pistole e attrezzi da scasso nelle loro abitazioni. I rapinatori hanno seminato il panico tra i clienti e i passanti, che si sono riversati per strada in cerca di sicurezza. Le autorità indagano per chiarire eventuali collegamenti con altri colpi simili nella zona.

Si muovevano rapidamente, con i volti travisati e una pistola in pugno. In questo modo, scatenando momenti di panico tra i passanti, mettevano a segno i loro colpi per poi svanire tra le strade della Capitale a bordo di scooter rubati, muniti di targhe alterate per rendere più difficile ogni identificazione. La loro scia criminale è stata attentamente tracciata dagli investigatori della polizia di Stato, che hanno individuato i presunti responsabili in un 31enne e un 44enne, entrambi romani, accusati in concorso tra loro dei reati di rapina aggravata, furto e ricettazione. Attualmente, entrambi si trovano in carcere.