Sgomberi veloci | ecco il Piano casa del governo per i proprietari

Il governo ha presentato un nuovo Piano casa che mira a semplificare gli sgomberi e ridurre i tempi delle procedure. La proposta prevede multe più alte e procedure più snelle per le autorità incaricate di intervenire. La misura è stata annunciata durante una conferenza stampa, con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo di sgombero per i proprietari di immobili. La manovra fa parte di un pacchetto di interventi approvati dall'esecutivo.

Il provvedimento Il governo prepara un disegno di legge per velocizzare gli sfratti. Ingiunzione prima del termine dell'affitto e multe: esulta Confedilizia Il provvedimento Il governo prepara un disegno di legge per velocizzare gli sfratti. Ingiunzione prima del termine dell'affitto e multe: esulta Confedilizia Multe, tempi ridotti e sgomberi più facili. È questa la prima gamba del «Piano casa», presentato giovedì da Giorgia Meloni in conferenza stampa e del cui pacchetto fa parte anche un disegno di legge apposito per la celere liberazione degli immobili. Il provvedimento era stato inzialmente pensato come parte integrante del decreto complessivo, ma è stato successivamente scorporato.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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