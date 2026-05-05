Sfruttamento delle badanti | arriva una condanna di 2 anni e 8 mesi

Un procedimento giudiziario si è concluso con una condanna a due anni e otto mesi di reclusione e un’ammenda di oltre 17.000 euro. La sentenza riguarda Francesca Fraiese, coinvolta in un caso di sfruttamento delle badanti. La vicenda ha portato alla condanna in primo grado, senza ulteriori dettagli sui reati specifici contestati.

Si è concluso con una condanna a due anni e otto mesi, e un’ammenda di oltre 17mila euro, il processo di primo grado nei confronti di Francesca Fraiese. La 51enne, ex amministratrice delle cooperative ‘Angeli azzurri’ e ‘Nuovi angeli’, è stata ritenuta colpevole dello sfruttamento di diciannove.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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