La procura ha chiesto una condanna di tre anni e sei mesi di reclusione per un uomo accusato di aver sfruttato alcune badanti. L'inchiesta riguarda presunti comportamenti di sfruttamento nei confronti di assistenti domiciliari impiegate presso diverse famiglie. La decisione è stata presa sulla base delle indagini condotte dalla squadra mobile e dalla procura. Il procedimento è ora nelle fasi finali prima dell'eventuale processo.

"Badanti sfruttate", la Procura, con la procuratrice aggiunta Morena Plazzi (nella foto), ha chiesto di condannare a 3 anni e 6 mesi - 2 anni e 6 mesi per sfruttamento del lavoro e un anno per mancato versamento di contributi all’Inps - la 51enne Francesca Fraiese, amministratrice delle cooperative ‘Nuovi angeli’ e ‘Angeli azzurri’, che offrivano servizi di assistenza ad anziani e malati. È stata chiesta invece l’assoluzione per due collaboratori di Fraiese, così come il proscioglimento per tutti e tre gli imputati dalle accuse di truffa e appropriazione indebita. Si è conclusa la discussione del processo, che è stato aggiornato al 5 maggio per la sentenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sfruttò badanti". Chiesta condanna a 3 anni e 6 mesi

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