Badanti sfruttate chiesta condanna a 3 anni e 6 mesi per l’amministratrice delle coop

A Bologna, la Procura ha chiesto una condanna di tre anni e sei mesi per l’amministratrice di alcune cooperative coinvolte in presunti casi di sfruttamento di badanti. La vicenda riguarda accuse di maltrattamenti e irregolarità nelle condizioni di lavoro di alcune assistenti domiciliare. L’udienza è stata aggiornata per la prossima settimana, mentre le parti si sono confrontate davanti al giudice per le fasi successive del procedimento.

Bologna, 21 aprile 2026 – “Badanti sfruttate”, la Procura, con la procuratrice aggiunta Morena Plazzi, ha chiesto di condannare a 3 anni e 6 mesi - in particolare, 2 anni e 6 mesi per sfruttamento del lavoro e un anno per mancato versamento di contributi all'Inps-, alla 51enne Francesca Fraiese, amministratrice delle cooperative 'Nuovi angeli’ e 'Angeli azzurri’, che offrivano servizi di assistenza ad anziani e malati. È stata chiesta invece l'assoluzione per due collaboratori di Fraiese, così come il proscioglimento per tutti e tre gli imputati dalle accuse di truffa e appropriazione indebita. Si è conclusa la discussione del processo, rinviato al 5 maggio per la sentenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Badanti sfruttate”, chiesta condanna a 3 anni e 6 mesi per l’amministratrice delle coop Notizie correlate Ucciso dal vicino per contrasti su una stradella, chiesta condanna a 16 anni e 8 mesiLa condanna a 16 anni e 8 mesi inflitta in primo grado al sessantenne Stefano Nobile per l’omicidio di Francesco Simone non va modificata. Leggi anche: Corruzione all'Ars, chiesta la condanna a 2 anni e 4 mesi per Patrizia Monterosso: oggi la sentenza