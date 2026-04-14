Il piano di De Laurentiis a The Athletic per blindare Conte al Napoli e salvare la Serie A

Il presidente del Napoli ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha parlato di strategie e situazioni legate alla squadra e al calcio italiano ed europeo. Durante la conversazione, sono stati affrontati aspetti relativi alla permanenza dell’allenatore e alle questioni di mercato. De Laurentiis ha anche discusso delle difficoltà e delle sfide che coinvolgono il calcio nel nostro Paese. La conversazione si è concentrata su temi di attualità e sulle decisioni prese dalla società partenopea.

? In Sintesi Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic che tocca ogni nervo scoperto del calcio italiano ed europeo. I temi principali: due tempi da 25 minuti di tempo effettivo al posto degli attuali 45, Serie A a 16 squadre con soglia minima di un milione di tifosi, Superlega europea con i club più importanti di Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra, attacco diretto a Gianni Infantino e al sistema di voto UEFA che equipara San Marino all’Italia, agenti definiti “vampiri” che succhiano soldi dal calcio. Sul fronte Napoli: Antonio Conte non lascerà il club e se volesse farlo dovrebbe dirlo subito per dare tempo alla società di trovare un sostituto.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Il piano di De Laurentiis a The Athletic per blindare Conte al Napoli e salvare la Serie A Napoli, 130 milioni per blindare Conte: il piano di De Laurentiis che preoccupa la JuventusMentre la Juventus pianifica la sua estate, il principale avversario nella corsa al vertice della Serie A si sta già muovendo con grande... Leggi anche: Futuro Conte, De Laurentiis attua la sua mossa: il piano del Napoli dopo le parole di ieri