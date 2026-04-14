Piazzetta Carducci lettera alle istituzioni per chiedere la difesa del decoro urbano

Il polo biblio-museale di Lecce ha inviato una lettera alle autorità locali per chiedere interventi volti a preservare l’aspetto di piazzetta Carducci, del colonnato e delle facciate dell’ex Convitto Palmieri. La richiesta si concentra sulla tutela del decoro urbano di queste aree, considerate parti importanti del patrimonio cittadino. Attualmente, si attendono risposte e azioni concrete da parte delle istituzioni coinvolte.

LECCE – Il polo biblio-museale di Lecce chiede aiuto alle istituzioni per difendere il decoro urbano di piazzetta Carducci, del colonnato e delle facciate dell’ex Convitto Palmieri di Lecce. Sono in corso i lavori per l’inaugurazione dei nuovi spazi interni, che dal prossimo maggio ospiteranno un.🔗 Leggi su Lecceprima.it Passeggiata tra le brutture: la lettera di una cittadina diventa un atto d'accusa per il mancato decoro urbanoDalla scarpata che delimita via Fiume alle "scalette della vergogna" di via Pellas: il degrado si fa strada in pieno centro Una cittadina scrive al... Sgombero del Girasole, La Strada: "Non serve retorica del decoro urbano ma percorso di rigenerazione"Già nel 2020 il movimento aveva già condotto una serie di sopralluoghi per individuare un progetto di recupero di vari spazi dimenticati della città,...