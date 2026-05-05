Un uomo di origini marocchine è stato denunciato dopo aver minacciato e tenuto in ostaggio cinque persone, a seguito di un episodio di sfratto da parte di un amico. La polizia è intervenuta per sedare la situazione e mettere fine alla minaccia. L’uomo è stato poi identificato e portato in caserma per le procedure di rito. La vicenda si è conclusa con la denuncia a suo carico.

Porto San Giorgio, 5 maggio 2026 – Aveva minacciato e tenuto in ostaggio cinque persone e c’era voluto l’intervento della polizia per riportare la calma. Per questo motivo un marocchino di 38 anni, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio. Tutto era iniziato quando, dopo esser stato sfrattato da un’abitazione di Fermo, il nordafricano si era trasferito in una camera di un appartamento di un amico, nel centro di Porto San Giorgio. Una convivenza durata poco perché, dopo un po’, il padrone di casa lo aveva invitato a lasciare la stanza, perché non più gradito. Il sangiorgese che lo ospitava aveva creduto ingenuamente di essersene liberato, ma, il giorno seguente, il marocchino aveva fatto rientro nell’abitazione e aveva seminato il panico tra i presenti, minacciandoli con una bottiglia di vetro e con un coltello da cucina.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sfrattato dall’amico, torna con un coltello: denunciato marocchino

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