Espulso dall' arbitro torna in campo impugnando un coltello | Daspo a un calciatore

Durante una partita di calcio, un calciatore è stato espulso dall’arbitro, ma successivamente è tornato in campo con un coltello in mano. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità sportive, che hanno avviato le procedure per le sanzioni del caso. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i presenti e ha portato all’intervento immediato delle forze di sicurezza.

Era stato espulso dal direttore di gara durante la partita di calcio, ma è poi tornato in campo impugnando un coltello. L'incredibile episodio è avvenuto lo scorso 12 aprile sul campo sportivo di Roccagorga, mentre si affrontavano l'Asd Roccagorga e l'Asd Santi Cosma e Damiano. Protagonista un.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Primavera: Tomsa viene espulso, perde la testa e aggredisce l’arbitro! Cosa rischia il calciatore del SassuoloAndré Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario:... L’arbitro reagisce con rudezza al bacio di un calciatore in campo: Mohamed Kabil lo scaccia viaÈ diventato virale il video di un arbitro egiziano, Mohamed Kabil, che dopo aver concesso un gol ha ricevuto un bacio da un calciatore in campo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Simula di essere stato colpito al volto dall’arbitro, buon Capodanno ad un calciatore; Prima gli insulti poi l'aggressione all'arbitro, maxi squalifica per il baby giocatore; L'Athletic Club Palermo torna alla vittoria: battuta 3-2 la Vibonese in trasferta; Lunga squalifica per Salzarulo. Calciatore espulso dall'arbitro rientra in campo con un coltello e minaccia i tifosi avversari: daspo per un 35enneDagli spogliatoi al terreno di gioco non per riprendere il match, ma per minacciare gli spettatori con un'arma. Un calciatore di 35 anni è ... msn.com Almeyda impazzisce dopo essere stato espulso: sfida arbitro e quarto uomo rifiutandosi di uscireMatias Almeyda ha perso la testa dopo essere stato espulso dall’arbitro in Siviglia-Alaves. L’allenatore argentino si rifiuta di uscire dal campo e punta anche il quarto uomo. Segui le notizie di ... fanpage.it Imam espulso dall’Italia dopo dichiarazioni choc: “Una bambina di 9 anni è adulta dopo le mestruazioni” Un caso che ha suscitato indignazione e acceso il dibattito pubblico in Italia si è concluso con l’espulsione di un imam straniero, ritenuto socialmente peri - facebook.com facebook