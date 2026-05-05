Sfrattato torna nell’appartamento con il coltello

Un uomo, dopo essere stato sfrattato, è tornato nell’appartamento con un coltello e ha minacciato cinque persone, tenendole in ostaggio. L’intervento della polizia è stato necessario per mettere fine alla situazione e ristabilire la calma. L’episodio si è verificato a Porto San Giorgio e si è concluso senza ulteriori conseguenze. La vicenda ha attirato l’attenzione nel quartiere, dove si sono susseguite le notizie sulla crisi e la sicurezza.

Porto San Giorgio, 5 maggio 2026 – Aveva minacciato e tenuto in ostaggio cinque persone e c’era voluto l’intervento della polizia per riportare la calma. Per questo motivo un marocchino di 38 anni, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio. Tutto era iniziato quando, dopo esser stato sfrattato da un’abitazione di Fermo, il nordafricano si era trasferito in una camera di un appartamento di un amico, nel centro di Porto San Giorgio. Una convivenza durata poco perché, dopo un po’, il padrone di casa lo aveva invitato a lasciare la stanza, perché non più gradito. Il rientro a casa e le minacce Il sangiorgese che lo ospitava aveva...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfrattato, torna nell’appartamento con il coltello We brought justice to a homeless family, then this happened Notizie correlate Novara: Convalescente torna a casa, furto nell’appartamento. Oro e contanti rubati, allarme sicurezza in città.Novara, un Ritorno a Casa Sotto Shock: Furto nell’Appartamento di un Convalescente Un uomo di Novara ha vissuto un amaro risveglio dopo aver fatto... Sorpreso con il coltello nell'abitacolo: denunciato automobilistaIeri pomeriggio 24 febbraio in via Previtali ad Abano Terme i carabinieri del Radiomobile hanno fermato un mezzo di grossa cilindrata. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sfrattato, torna nell’appartamento con il coltello; Resta in casa dopo la morte della madre ma non può: papà sfrattato ora cerca casa. Ecco perché; Dà fuoco all'appartamento del fratello dopo lo sfratto: denunciato, accertamenti dei Ris di Parma; Casa, con il decreto sgomberi arriva l'ingiunzione di rilascio per finita locazione: cos'è e come cambia l'avviso di sfratto. Sfrattato, torna nell’appartamento con il coltelloUn 38enne aveva seminato il caos e tenuto in ostaggio cinque persone fino all’arrivo della polizia. A processo per minaccia aggravata ... ilrestodelcarlino.it Nuovo DDL Casa: rivoluzione negli sfratti e nelle occupazioni abusiveNuove norme sugli sfratti accelerano tempi, introducono ingiunzioni rapide, sanzioni per ritardi e procedure semplificate contro occupazioni abusive, puntando a equilibrio tra tutela proprietari e dir ... edilizia.com ANCHE SE CI HAI SFRATTATO SEMPRE DALLA STESSA PARTE CI TROVERAI Ieri siamo stati costretti ad abbandonare la sede storica di Ventimila Leghe. Abbiamo ricevuto il 23 aprile una comunicazione via pec che ci intimava di liberare la sede della nos - facebook.com facebook Real Casalecchio sfrattato: 250 calciatori senza campo. “Traslochiamo ad Anzola” x.com