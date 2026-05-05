SfogliateLab e Cantina Tizzano presentano la prima Carta delle Sfogliatelle

SfogliateLab, noto laboratorio specializzato nella produzione di sfogliatelle, ha annunciato una collaborazione con Cantina Tizzano, azienda con una lunga tradizione nel settore vinicolo. Questa partnership porta alla creazione della prima “Carta delle Sfogliatelle”, un progetto che unisce due realtà artigianali di rilievo. La presentazione ufficiale si è svolta di recente, portando all’attenzione del pubblico questa iniziativa che coinvolge prodotti dolciari e vini.

SfogliateLab, il tempio della sfogliatella guidato dall’estro di Vincenzo Ferrieri, annuncia una partnership d’eccezione con la storica Cantina Tizzano. L’obiettivo? Elevare la sfogliatella da iconico “street food” a protagonista della tavola attraverso la creazione della prima “Carta delle Sfogliatelle”. Per decenni, la sfogliatella è stata associata quasi esclusivamente al rito del caffè o consumata “al volo” tra i vicoli della città. Oggi, questa tradizione millenaria evolve. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare non solo la classica pasticceria dolce, ma anche l’ampia gamma di Sfogliatelle rustiche (salate) che hanno reso SfogliateLab un punto di riferimento per l’innovazione culinaria.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Panoramica sull’argomento

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