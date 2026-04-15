La Bio cantina sociale Orsogna riceve la certificazione Plastic free | è la prima in Italia

Durante la fiera Vinitaly, la Bio cantina sociale Orsogna ha ottenuto la certificazione Plastic free, diventando la prima in Italia a riceverla. La certificazione viene assegnata a chi riduce l’uso di plastica nei propri processi e nelle confezioni. La cantina ha comunicato ufficialmente il riconoscimento, senza fornire ulteriori dettagli sulla procedura di ottenimento o sui criteri specifici richiesti.

Al Vinitaly la Bio cantina sociale Orsogna ha ricevuto un importante riconoscimento. È stata, infatti, insignita, della prestigiosa certificazione Plastic free. Si tratta della prima cantina vitivinicola in Italia a ricevere il riconoscimento. Tutto merito della riduzione progressiva negli anni.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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