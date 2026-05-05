Il governo romeno, formato da una coalizione tra liberali e socialisti, è stato sfiduciato dopo meno di un anno di attività. I socialisti hanno deciso di votare con le opposizioni, portando alla caduta dell'esecutivo. Nel frattempo, i nazionalisti si trovano in testa nei sondaggi di opinione pubblica. La crisi politica ha portato a un cambiamento rapido nel panorama politico del paese.

Non è durato nemmeno un anno il governo rumeno sostenuto da liberali e socialisti. Un matrimonio nato per arginare, così come successo anche per le burrascose elezioni Presidenziali del 2024-2025, la sempre più evidente avanzata della formazione eurocritica Alleanza per l’Unione dei Rumeni (Aur) che oggi spera in una nuova opportunità di guidare il governo di Bucarest, dopo che quello guidato dal liberale Ilie Bolojan è stato sfiduciato dal Parlamento con l’approvazione di una mozione di censura con ben 281 voti sui 233 che erano necessari. Decisivo il voltafaccia degli alleati del Partito Social Democratico (Psd) che hanno votato compatti...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sfiduciato il governo liberale in Romania: i socialisti votano con le opposizioni. nazionalisti in vantaggio nei sondaggi

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