I risultati nel weekend del Settore Giovanile rossonero | cade la Primavera Bene l’Under 15 e 16 maschili

Nel weekend il Settore Giovanile del Milan ha registrato diverse partite, con la Primavera che ha subito una sconfitta. L’Under 15 e l’Under 16 maschili hanno invece ottenuto delle vittorie. Sono state disputate diverse gare che hanno coinvolto i vari gruppi giovanili del club, portando a risultati differenti tra successi e sconfitte. Un lungo fine settimana con molte sfide per i giovani rossoneri.

Si è concluso oggi un weekend molto intenso per il Settore Giovanile del Milan. Tantissime le gare che i rossoneri hanno vinto, tra queste spiccano i successi dell'Under 15 e Under 16 a Como. Oggi pomeriggio pareggio 1-1 per l'Under 18 rossonera nel derby di Milano. Ecco, di seguito, tutti i risultati del Settore Giovanile rossonero nell'ultimo weekend. (fonte acmilan.com) - Un fine settimana intenso per il Settore Giovanile rossonero: in luce l'Under 15 e l'Under 16 maschili, entrambe impegnate in trasferta a Como: 4-1 per i 2011, addirittura 5-0 per i 2010. Le due squadre proseguono i rispettivi percorsi nelle posizioni più alte della classifica.