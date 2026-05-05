Settore calzaturiero Verona tra le prime dieci province esportatrici nonostante la flessione
Nonostante una flessione, Verona si classifica tra le prime dieci province italiane per esportazioni nel settore calzaturiero. Il Veneto si mantiene come una delle regioni più importanti nel panorama del made in Italy, grazie a un sistema produttivo che si distingue per qualità, competenze e capacità di innovazione, anche in un momento di difficoltà economica. La regione continua a rappresentare un punto di riferimento nel mercato globale delle calzature.
«Il Veneto si conferma locomotiva del made in Italy calzaturiero nel mondo grazie a un sistema produttivo solido, riconosciuto per qualità, competenze e capacità di innovazione, anche in una fase economica complessa».Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico Massimo Bitonci ha commentato.🔗 Leggi su Veronasera.it
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