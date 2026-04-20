Un’azienda di Monastier di Treviso, attiva nel settore automotive, è stata inserita tra le cinquanta più importanti imprese italiane del comparto. La notizia riguarda la sua posizione di rilievo nel panorama nazionale, confermando la sua presenza tra le realtà leader del settore. La società si distingue per il suo sviluppo tecnologico e la crescita nel mercato italiano del settore automotive.

L’eccellenza tecnologica del comparto automotive italiano trova una nuova conferma nel cuore della provincia di Treviso, dove l’azienda di Monastier di Treviso è stata inserita tra le cinquanta realtà più rilevanti del settore a livello nazionale. Il riconoscimento, avvenuto giovedì 9 aprile presso Palazzo Mezzanome a Milano, premia la solidità e la capacità di innovazione di TEXA, realtà guidata da Vianello che si distingue per il suo contributo strategico alla filiera automobilistica. Indicatori finanziari e traiettoria industriale: il modello Monastier. La selezione delle migliori cinquanta imprese dell’automotive non è frutto di una valutazione estemporanea, ma si basa su parametri economici e finanziari rigorosamente certificati relativi al triennio 2022–2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Automotive: Texa vola tra le prime 50 aziende italiane del settore

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