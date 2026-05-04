Subito un marciapiede tra il bar e il cimitero Peltristo deposita la quarta interrogazione | Me lo chiedono i cittadini

Un tratto di strada tra un bar e un cimitero è al centro di una nuova richiesta di intervento presentata da un consigliere comunale. La zona, molto trafficata, presenta un marciapiede assente, con pedoni costretti a camminare sull’asfalto senza protezioni e con il manto stradale dissestato e pieno di buche. La richiesta è stata motivata dalle segnalazioni dei cittadini, che chiedono un intervento urgente.

Un tratto stradale tra i più trafficati della zona, pedoni costretti a camminare sull'asfalto senza alcuna protezione, buche e manto dissestato. Il consigliere comunale Augusto Peltristo (Forza Italia) torna a battere cassa sulla sicurezza della strada Settevalli, con una nuova interrogazione che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Borgo di Cibottola, quale futuro? Peltristo e Pinzo chiedono lumiPIEGARO - Un tempo set naturale per matrimoni e teatro di storiche feste di paese, il borgo di Cibottola vive oggi un presente di stallo. Qualiano, nuova buca sotto il marciapiede: cittadini segnalano un rischio cedimentoUn’altra segnalazione arriva in via Campana a Qualianoo: una pietra distaccata dal bordo del marciapiede mostra una buca con una cavità sottostante... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salvo l’ambulatorio di Ponte a Ema. Arriva un nuovo medico di base; Viale delle Sirene, subito lavori dopo lo sprofondamento del marciapiedi [VIDEO]; Cade e sbatte la testa contro un marciapiede, giovane in gravi condizioni; Perugia, strade sicure: A Pila serve un marciapiede. Da 4 anni un marciapiede è chiuso in via Chiantigiana a Ponte a EmaSulla vicenda del marciapiede chiuso in via Chiantigiana a Ponte a Ema è intervenuto in consiglio comunale Francesco Casini, consigliere comunale di Italia Viva – Casa Riformista. nove.firenze.it Guida con patente revocata e non si ferma all’alt, parte l’inseguimento (anche contromano e sul marciapiede): arrestatoMilano, il 29enne italiano era anche in sella a un ciclomotore già sottoposto a provvedimenti amministrativi e con una targa artigianale non conforme ... ilgiorno.it "Zanardi era speciale, l'ho visto subito. Ora è leggenda": il ricordo di chi lo ha lanciato in F1 - facebook.com facebook "Zanardi era speciale, l'ho visto subito. Ora è leggenda": il ricordo di chi lo ha lanciato in F1 x.com