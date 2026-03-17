Nel quartiere di Balsamo sono stati installati nuovi cartelli stradali dedicati alla sicurezza dei pedoni. Le indicazioni, che portano la scritta

"C’è posto per tutti, ma tutti al loro posto". Arriva una nuova cartellonistica stradale nel quartiere di Balsamo, dedicata alla tutela dei pedoni. La novità è apparsa ieri nel rione, in particolare in via Oggioni e nelle vie limitrofe. Qui, infatti, sono stati installati i messaggi del Comune, che hanno l’obiettivo di migliorare la convivenza tra gli automobilisti e i pedoni e garantire, dunque, una maggiore sicurezza lungo le vie del quartiere. "Le strade di questa zona sono caratterizzate da carreggiate particolarmente strette e dall’assenza di marciapiedi - ha sottolineato l’Amministrazione -. Per questo motivo, è stata individuata e segnalata una corsia dedicata ai pedoni, che corre parallelamente agli spazi destinati alla sosta delle auto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza, cartelli a tutela dei pedoni: "C’è posto per tutti"

Articoli correlati

Leggi anche: "Zona 30 per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti"

Ispettorato del lavoro: tutela e sicurezza dei lavoratoriIspettorato del lavoro: il presidio indispensabile per la sicurezza dei lavoratori Nel panorama della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro operano...

Fiat 500e Opening Edition- 43kw-58cv- con Garanzia Casa Madre sulle batterie fino al 2028!

Tutti gli aggiornamenti su Sicurezza cartelli a tutela dei pedoni...

Temi più discussi: Sicurezza, cartelli a tutela dei pedoni: C’è posto per tutti; A Vieste la segnaletica stradale che tutela i ciclisti: l'impegno che nasce dal dolore per due vite spezzate - FoggiaToday; Vieste: la sicurezza stradale passa per la memoria. Installati i segnali per la tutela dei ciclisti; Vieste ricorda Matteo Piemontese e Potito Collucelli: installati i cartelli per la sicurezza dei ciclisti.

Melegnano - Prosegue la polemica sui cartelli della ZtlOpposizione Il caso è quello della Zona a traffico limitato elettronica attiva il venerdì e il sabato dalle 20 alle 2 ... ilcittadino.it

Autostrada A26: cartelli stradali pericolosi, multate le società della segnaleticaSanzioni per le ditte responsabili dei cartelli sulla A26: cantieri mal segnalati costringevano gli automobilisti a manovre pericolose. sicurauto.it

L’allargamento dell’UE è un investimento nella sua sicurezza e stabilità. Il futuro dell’Europa è più forte insieme, affermano i membri del Parlamento europeo nel rapporto sull’allargamento dell’UE 2026. Questo significa: un percorso credibile verso l’ade - facebook.com facebook

#Iraq: drone colpisce hotel. Militari Italiani in sicurezza In tarda serata un #drone ha colpito un hotel a Baghdad dove alloggiava anche personale italiano, che è attualmente in sicurezza e non è stato coinvolto nell’esplosione. Il Ministro @GuidoCrosetto, si è i x.com