Serie D La Folgore ne rifila 3 al Villa Valle e prepara la festa

Nel campionato di Serie D, la Folgore ha battuto per 3-0 il Villa Valle, rafforzando la propria posizione in classifica. In attesa del recupero previsto per l’8 aprile tra le squadre Milan Futuro e Real Calepina, le prime posizioni del girone B non hanno subito variazioni, dato che tutte le formazioni in vetta hanno conseguito risultati positivi nelle partite più recenti.

In attesa del recupero l’8 aprile tra Milan Futuro e Real Calepina, al vertice della classifica del girone B di Serie D resta praticamente tutto com’è perché vincono tutte. A partire dalla capolista Folgore Caratese di mister Belmonte (foto) che ne rifila tre (3-1) al Villa Valle, inanella la 17esima affermazione dell’anno e lascia le inseguitrici alla doppia cifra di distanza. Anche se i rossoneri dovessero vincere con i bergamaschi dopo Pasqua, al massimo raggiungerebbero il ChievoVerona al secondo posto a -11 e non farebbero paura, soprattutto perché alla fine mancano cinque giornate e la società azzurra inizia a fare i calcoli su quando potrà esplodere la festa per una storica promozione in C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. La Folgore ne rifila 3 al Villa Valle e prepara la festa Articoli correlati Leggi anche: Calcio Serie D. Folgore-Villa Valle: in difesa c’è Vona La Solierese formato baby ne rifila 5 al CasalgrandeSOLIERESE 5 CASALGRANDE 2 SOLIERESE: Tosi, Tagliavini, Gianelli (32’st Bartolomeo), Boschetti (25’st Stancato), Mecorrapaj, Vignocchi, Pagano (17’st... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Tabellino partita Villa Valle vs Folgore Caratese; Calcio Serie D: la Folgore Caratese strapazza il Breno, Leon vince e sale al quarto posto; Serie D. La Folgore ne rifila 3 al Villa Valle e prepara la festa; Scheda squadra Villa Valle. Serie D. La Folgore ne rifila 3 al Villa Valle e prepara la festaIn attesa del recupero l’8 aprile tra Milan Futuro e Real Calepina, al vertice della classifica del girone B di ... sport.quotidiano.net Biblioteca Civica Villa Valle - facebook.com facebook