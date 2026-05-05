In Serie D, la 34ª giornata di campionato si sta svolgendo con diverse sfide decisive. Il Seravezza si prepara ad affrontare il Tau nella prossima partita, mentre il Camaiore ha bisogno di vincere a Gavorrano per mantenere le speranze di salvezza. La giornata rappresenta l’ultimo turno di regular season, con alcune squadre che cercano di migliorare la propria posizione o di evitare la retrocessione.

In Serie D la 34ª giornata di campionato (17ª di ritorno nonché ultima di regular season) e nel girone E tosco-umbro ha emesso i suoi verdetti: Grosseto promosso in C; semifinali playoff Tau Altopascio-Seravezza e Prato-Siena; ai playout Orvietana-Poggibonsi e Follonica Gavorrano-Camaiore; Sansepolcro e Cannara retrocesse in Eccellenza (umbra). Nell’ultimo turno il Seravezza ha pareggiato 1-1 col San Donato Tavarnelle andando in vantaggio con Marco Tognoni e subendo poi il pari al 92’. Il Camaiore invece, tenendo a riposo quasi tutti i suoi titolari, non è andato oltre lo 0-0 sul campo del già retrocesso Sansepolcro e domenica prossima per rimanere in D dovrà vincere a Gavorrano nella gara secca del playout altrimenti sarà immediato ritorno in Eccellenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D Il Seravezza ora si concentra sul Tau. Il Camaiore deve vincere a Gavorrano per salvarsi

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