il seravezza per rialzarsi il camaiore per salvarsi

Nella 33ª giornata di Serie D, penultima di regular season, le squadre di Seravezza e Camaiore sono impegnate in partite decisive. La sfida tra queste formazioni si svolge in un momento chiave, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla salvezza. La giornata determina le ultime opportunità di ottenere punti fondamentali prima dei playoff o dei playout.

In Serie D nella 33ª giornata (penultima di regular season) si gioca ormai per definire la griglia playoff (Tau, Prato e Siena sono già sicure ma bisognerà vedere in quale posizione; al Seravezza invece manca solo un punto per la matematica) e soprattutto per stabilire quella dei playout (lì è bagarre vera). Nel girone E tosco-umbro i verdetti emessi per ora sono Grosseto campione e Sansepolcro retrocesso (il Cannara penultimo quasi: oggi ultima spiaggia per tener viva la speranza nello scontro diretto con il Poggibonsi terzultimo). Questo pomeriggio alle 15 in Versilia ci saranno due partite importantissime per i destini di Seravezza e Camaiore, entrambe di nuovo impegnate in casa contemporaneamente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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