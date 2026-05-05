Serie B no ai match delle 15 il sabato per salvare il mercato di via Giotto Pronta la richiesta alla Lega

La Lega di Serie B ha deciso di vietare le partite programmate alle 15 del sabato, con l'obiettivo di tutelare il mercato di via Giotto. La richiesta formale è stata già presentata all’organizzazione, che dovrà approvare o meno questa modifica. La decisione arriva dopo le celebrazioni dei tifosi di una squadra promossa in serie B, che cantavano un coro noto legato alle promozioni sportive, segnalando un momento di festa e passione nel mondo del calcio.

“E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato”. Si tratta di uno dei cori più famosi che ogni squadra di calcio promossa in serie B si trova a cantare assieme ai propri tifosi, e per i festeggiamenti amaranto della scorsa settimana non è stato da meno. La serie cadetta, infatti, propone.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Via ai risarcimenti: arrivano alla Lega Serie A i primi soldi degli utenti che usavano il pezzottoLa Lega Calcio Serie A ha ricevuto i primi versamenti a titolo di risarcimento danno da parte di utenti pirata, a seguito della prima tranche di... Leggi anche: NASCAR: il no di Dale Jr. ai SUV elettrici per salvare la serie Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Serie B, il Venezia torna in A: bagarre in coda; Serie B, le tre big vincono e rimangono in corsa per la A diretta. Palermo ai play-off, in coda è Bagarre; Ufficiali le date dei playout di Serie B; Bari, Reggiana e Pescara-Spezia: ultimi 90' di fuoco in Serie B tra playout e retrocessioni, rischio pari punti. Serie B, verso la 38ª giornata: tutti i giocatori che salteranno il turno per squalificaIl nome della seconda formazione promossa direttamente in Serie A, l'ultima partecipante ai playoff, le due protagoniste del playout salvezza e i. tuttomercatoweb.com Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto dal palco del & , ha affrontato diversi temi legati al futuro del calcio italiano, soffermandosi in particolare sull'eventuale ingresso di nuovi investitori nel si - facebook.com facebook Domenico Berardi's TWELFTH Serie A goal against Milan #SassuoloMilan x.com