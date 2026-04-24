NASCAR | il no di Dale Jr ai SUV elettrici per salvare la serie

Dale Jr., ex pilota e commentatore di NASCAR, ha espresso il suo dissenso riguardo all'introduzione di SUV elettrici nella O'Reilly Series. Secondo lui, questa modifica potrebbe influire negativamente sull'interesse del pubblico e sulla crescita della serie stessa. La sua posizione si basa sul timore che il cambio di carrozzeria possa alterare le dinamiche tradizionali delle gare e ridurre l'appeal per gli spettatori abituali.

? Cosa sapere Dale Jr. respinge l'introduzione di SUV elettrici nella NASCAR O'Reilly Series.. Il pilota teme che il cambio di carrozzeria comprometta l'attuale crescita dell'audience.. Dale Jr. ferma il piano di introdurre SUV elettrici nella NASCAR O’Reilly Series, sostenendo che un simile cambiamento distruggerebbe l’attuale crescita del campionato basata sulle vetture tradizionali. Il membro della Hall of Fame e co-proprietario di JR Motorsports ha espresso un netto rifiuto verso la possibilità che la categoria venga trasformata in una serie di crossover elettrici. Durante il suo podcast Dale Jr. Download, l’ex pilota ha analizzato le indiscrezioni riguardanti l’interesse della società organizzativa nel cambiare radicalmente il tipo di carrozzeria utilizzata nella serie di secondo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR: il no di Dale Jr. ai SUV elettrici per salvare la serie Notizie correlate Suv elettrici grandi: cinque modelli attesi nel 2026Con la presentazione della Mercedes Glc EQ Tecnology, la Stella chiude il cerchio di un percorso di elettrificazione inaugurato nel 2018 dal Suv Eqc. KIA EV5: la sfida alla Tesla Model Y nel mercato italiano dei SUV elettrici, tra spazio e tecnologia.Il mercato italiano dei SUV elettrici si prepara a una sfida intensa, con l’ingresso della KIA EV5 che punta a scalfire il predominio della Tesla...