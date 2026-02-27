Via ai risarcimenti | arrivano alla Lega Serie A i primi soldi degli utenti che usavano il pezzotto

Sono stati inviati i primi risarcimenti agli utenti che avevano utilizzato il cosiddetto pezzotto, con ciascuno che ha ricevuto mille euro. La Lega Serie A ha comunicato l'inizio dei pagamenti, mentre il responsabile dell'organizzazione ha affermato che la tolleranza nei confronti di questa pratica si è conclusa. La procedura riguarda i clienti coinvolti e i pagamenti sono stati effettuati di recente.

La Lega Calcio Serie A ha ricevuto i primi versamenti a titolo di risarcimento danno da parte di utenti pirata, a seguito della prima tranche di richieste risarcitorie inviate ai soggetti individuati dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un provvedimento penale del Tribunale di Lecce. La notizia arriva dalla stessa Lega che ha specificato che per i soggetti destinatari del provvedimento, oltre alla sanzione amministrativa comminata dalla Gdf, si aggiunge il pagamento di 1.000 euro a titolo di risarcimento del danno causato dalla visione illecita di contenuti audiovisivi, stabilito in via conciliativa. "Finalmente, anche nel nostro Paese, stiamo ripristinando lo stato di legalità.