Avellino punta ai playoff | arriva l’americano Blake Francis

L'Unicusano Avellino ha annunciato l'ingaggio dell'americano Blake Francis per concludere la stagione. La società ha scelto di puntare su di lui per coprire i ruoli lasciati vacanti da Mussini e Grande, entrambi assenti nelle ultime partite. La decisione arriva mentre la squadra si prepara alla fase finale del campionato, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff.

? Cosa sapere L'Unicusano Avellino ingaggia l'americano Blake Francis per il finale di stagione.. L'acquisto copre i vuoti di Mussini e Grande in ottica playoff.. L’Unicusano Avellino Basket ha blindato il proprio roster per il finale di stagione ingaggiando l’americano Blake Francis, arrivato con un accordo che lo terrà in Irpinia fino al termine del campionato. La decisione della società biancoverde risponde alla necessità di colmare i vuoti lasciati dai problemi fisici di Mussini e Grande, con l’obiettivo dichiarato di puntare ai playoff. Il nuovo acquisto, nato il 3 gennaio 1998, porta con sé un profilo di 183 centimetri per 79 chili e si specializza nel ruolo di play-guardia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino punta ai playoff: arriva l’americano Blake Francis Notizie correlate Blake Francis è un nuovo giocatore dell’Avellino BasketTempo di lettura: 3 minutiBlake Francis è un nuovo cestista dell’Unicusano Avellino Basket. Unicusano Avellino Basket: ufficiale l’ingaggio di Blake Francis per il rush finaleL’Unicusano Avellino Basket rende noto di aver trovato l’accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Blake Francis. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Valtur Brindisi, via anche Francis. Ora la priorità è ritrovarsi; Valtur Brindisi: possibile taglio di Blake Francis, si punta su Tajion Jones; Blake Francis all’Unicusano Avellino: il profilo e l’impatto sul roster. Unicusano Avellino Basket, Di Carlo presenta Blake Francis: «Stabilità per i playoff, Roseto ultimo test importante»L’ex Brindisi chiamato a dare subito la svolta in un match decisivo per gli scenari della post season. Il coach biancoverde punta i play off senza nascondersi: «È il nostro grande obiettivo, sarebbe u ... orticalab.it UFFICIALE – Blake Francis lascia Brindisi e passa ad AvellinoL’Unicusano Avellino Basket rende noto di aver trovato l’accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Blake Francis. Nato il ... basketinside.com Basket A2/M, Valtur Brindisi: risoluzione consensuale con Blake Francis https://www.antennasud.com/basket-a2-m-valtur-brindisi-risoluzione-consensuale-con-blake-francis/ - facebook.com facebook Si comunica che in data odierna è stato risolto consensualmente il contratto in essere tra la Valtur Brindisi e l’atleta Blake Francis. newbasketbrindisi.it/2026/04/23/ris… x.com