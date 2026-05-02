In occasione della scomparsa di Zanardi, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di rispettare un minuto di silenzio in tutte le partite di Serie A. La decisione riguarda le gare in programma e si svolgerà prima dell'inizio delle partite, in segno di rispetto e memoria per il noto atleta. La disposizione è stata comunicata ufficialmente dalla FIGC e coinvolge tutte le squadre del massimo campionato italiano.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mondo dello sport è avvolto da un profondo velo di tristezza. La scomparsa prematura di Alex Zanardi, avvenuta all’età di 59 anni, ha lasciato un vuoto nell’intero tessuto sociale e sportivo nazionale e internazionale. Zanardi non era solo un campione, ma un simbolo di resilienza e forza d’animo che ha saputo ispirare intere generazioni con il suo coraggio infinito. Il tributo della FIGC: un minuto di raccoglimento su tutti i campi. In segno di profondo rispetto per questa immensa perdita, i vertici del calcio italiano, accogliendo le direttive istituzionali, hanno proclamato un minuto di silenzio che verrà osservato su tutti i campi di gioco durante questo fine settimana.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanardi sarà ricordato in tutti i campi di Serie A: la FIGC dispone un minuto di silenzio

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