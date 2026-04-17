Serie A anticipi e posticipi 35ª giornata | la data di Inter-Parma che può essere la partita scudetto

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari degli anticipi e posticipi della 35ª giornata di campionato. La partita tra il team di Milano e quello di Parma potrebbe essere considerata decisiva per lo scudetto. Inoltre, il 2 maggio si giocherà la sfida tra il Como e il Napoli.

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 35ª giornata di Serie A. Como-Napoli in campo il 2 maggio. Inter-Parma sarà il posticipo e potrebbe essere la partita decisiva per lo scudetto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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