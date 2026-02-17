Serena Rossi incanta Cosenza | doppio sold out al Rendano per SereNata a Napoli

Serena Rossi ha riempito il Teatro Rendano di Cosenza con due serate piene di entusiasmo, dopo aver venduto tutti i biglietti per il suo spettacolo “SereNata a Napoli”. La cantante e attrice napoletana ha portato sul palco un repertorio ricco di canzoni e aneddoti, attirando un pubblico vario e appassionato. La sala si è subito popolata di applausi e sorrisi, mentre Serena si è lasciata coinvolgere dall’energia della gente. La sua performance ha conquistato anche chi la conosceva già e chi l’ha scoperta per la prima volta.

Serena Rossi incanta Cosenza: doppio sold out per “SereNata a Napoli”. Cosenza ha vissuto due serate di grande emozione grazie a Serena Rossi e al suo spettacolo “SereNata a Napoli”, che ha registrato il tutto esaurito al Teatro Alfonso Rendano il 17 e 18 febbraio 2026. L’artista ha celebrato la città partenopea attraverso un omaggio musicale e culturale che ha conquistato il pubblico, confermando l’attenzione verso la riscoperta del patrimonio musicale italiano. Un viaggio nel cuore di Napoli. Lo spettacolo, parte della rassegna “L’Altro Teatro” curata da Gianluigi Fabiano, è un vero e proprio viaggio nel cuore di Napoli, attraverso le sue storie, i suoi canti e le sue leggende.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Serena Rossi in “SereNata a Napoli” all'Augusteo “A Christmas Carol – Il Musical” incanta il pubblico, doppio sold out al Pirandello«A Christmas Carol – Il Musical» conquista il pubblico con due repliche e doppio sold out al teatro Pirandello, creando un’atmosfera natalizia coinvolgente e suggestiva. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caulonia, interventi straordinari per la messa in sicurezza e la riqualificazione del verde pubblico su tutto il territorio comunale. Serena Rossi incanta Cosenza: doppio sold out al Rendano per SereNata a NapoliMartedì 17 e mercoledì 18 febbraio, il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza si prepara ad accogliere il tutto esaurito per SereNata a Napoli. cosenzapost.it Serena Rossi, l’abito rosso a pois accende l’estateC’è chi d’estate accende le serate con fuochi d’artificio e chi, come Serena Rossi, lo fa con la voce e un abito rosso a pois che non si dimentica. Alla Notte della Tammorra, uno degli eventi più ... dilei.it Doppio sold out a Cosenza per lo spettacolo di Serena Rossi che torna a calcare i palchi dei teatri... #SERENAROSSI #SereNataaNapoli #TeatroAlfonsoRendano facebook