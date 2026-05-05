Aldo Serena commenta il rendimento del Milan nel girone di ritorno, osservando che le rivali dell’Inter si sono indebolite. Ha fatto riferimento a un possibile indebolimento del club rossonero, paragonandolo alla dissoluzione di un ghiacciaio sotto il sole primaverile, anche se non ha fornito dettagli specifici. Le sue osservazioni riguardano l’andamento delle squadre di vertice e le dinamiche del campionato.

Grazie alla vittoria di San Siro contro il Parma, l'Inter si è laureata campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. Un successo doloroso per i rossoneri, che dopo la vittoria nel derby di ritorno sembravano pronti a riaccendere la lotta scudetto. Tuttavia, dalla stracittadina in poi, il Milan ha raccolto appena 7 punti nelle successive sette partite, segnando soltanto un gol nelle ultime cinque. In merito al tracollo del Milan, si è espresso anche Aldo Serena, intervistato sulle pagine del 'Messaggero Veneto'. L'ex attaccante, che ha vestito sia la maglia del Diavolo che quella dell'Inter, ha analizzato il percorso delle rivali dei nerazzurri in campionato, concentrandosi in particolare su Milan e Juventus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serena: “Le rivali dell’Inter si sono sfaldate. Milan? si è sciolto come il sole a primavera, anche se…”

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