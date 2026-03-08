L’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha parlato del derby di domani sera tra Inter e Milan durante un’intervista a 'Repubblica'. Albertini ha affermato che se l’Inter vince il match, il campionato potrebbe considerarsi compromesso, mentre in caso di sconfitta non si riaprirebbero le possibilità di vincere lo scudetto. Ha commentato la partita senza fare considerazioni su cause o motivazioni.

Il derby di Milano si avvicina sempre di più e le voci degli ex protagonisti si moltiplicano. Sulla stracittadina in programma domani sera si è espresso anche l'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini. Ecco le sue parole dall'intervista concessa a 'Repubblica'. Derby che decide lo scudetto? Se vince l’Inter, è una sentenza: 13 punti di distacco a 10 giornate dalla fine sarebbero troppi. Ma anche se perde, non è che automaticamente si riapra il campionato". LEGGI ANCHE: Verso Milan-Inter, le probabili formazioni: spazio ad Estupinan. In panchina Ricci Poi sulle due squadre ha aggiunto: "Sono prima e seconda con merito, ma l’Inter è più consolidata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Albertini ammette: “Derby? Se l’Inter vince addio Scudetto. Ma se perde non si riapre il campionato”

Albertini: “Campionato riaperto se il Milan vince il derby? Per me no, ma se l’Inter fa uno scivolone…”L'Inter ha accumulato un vantaggio di 10 punti sul Milan grazie a una striscia di 14 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 15 giornate.

Verso il derby, Stramaccioni è sicuro: “Se il Milan vince contro l’Inter riapre il campionato”È la settimana che porta a Milan-Inter, la sfida in cui si deciderà il destino del campionato.

Una selezione di notizie su Ex Milan Albertini ammette Derby Se....

Argomenti discussi: Milan-Inter, Albertini: Leao ha ragione. Di Allegri mi incuriosisce una cosa.

Albertini sul Milan: Ora a livello sportivo ha due punti fermi come Tare e AllegriDemetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha commentato così il derby di domani sera a San Siro tra Milan e Inter: Derby ... milannews.it

Albertini: Derby? Se vince l’Inter, sentenza scudetto. Chivu ha un vantaggio. E Bastoni…L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale ha presentato i temi principali della stracittadina milanese ... msn.com