Prosegue a Recco Chimica e cucina | a cena con Gioacchino Rossini

A Recco continua l’evento “Chimica e cucina” dedicato a Gioacchino Rossini, con una serata che combina musica e gastronomia. La manifestazione celebra il compositore attraverso incontri e spettacoli che richiamano il suo stile e le sue opere, coinvolgendo pubblico e appassionati. La serata si conclude con una cena ispirata alle cose che Rossini amava, tra musica e sapori.

"L'appetito è per lo stomaco ciò che l'amore è per il cuore". Questa era la filosofia alla quale si ispirava il grande maestro Gioacchino Rossini. "La sua vita traboccava di tartufi, olive, fois gras, burro, carni, uova, stufati, zamponi e rognoni. Da Napoli faceva arrivare appositamente i maccheroni, da Siviglia i prosciutti, da Gorgonzola il formaggio, da Milano il panettone. I regali da lui in assoluto più graditi erano mortadelle, insaccati e zamponi. in ogni caso roba da mangiare". L'evento nasce su progetto del Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico "Klee-Barabino" di Genova, divulgatore scientifico

