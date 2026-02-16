Prosegue a Recco Chimica e cucina | a cena con Giacomo Puccini

A Recco, Giacomo Puccini partecipa ancora oggi a “Chimica e cucina”, un evento che unisce musica e gastronomia, perché il festival si tiene proprio nel ristorante storico frequentato dal compositore. La sera, quando ha qualche soldo in più, Puccini si ferma a bere un ponce al caffè del paese, anche se spesso preferisce rinunciare perché il costo di 40 centesimi lo scoraggia. Questo dettaglio fa capire quanto fosse attento ai piccoli spostamenti quotidiani e alle spese.

“La sera, quando ho quattrini vado al caffè, ma passano moltissime sere che non ci vado, perché un ponce costa 40 centesimi. Mangio maletto, ma mi riempio di minestroni. e la pancia è soddisfatta.” Giacomo Puccini conobbe lunghi periodi di ristrettezze economiche, e queste parole lo dimostrano. Quando divenne il compositore più apprezzato al mondo, però, seppe gradire oltremodo la buona cucina pur restando fedele alle sue modeste origini. Proseguono le serate di “Chimica & Cucina”, evento nato su progetto del Prof. Riccardo Carlini, chimico, docente e divulgatore scientifico che durante ogni incontro guida i presenti tra le curiosità gastronomiche, le proprietà nutrizionali e le ricette preferite dai più famosi musicisti italiani, con un occhio rivolto all’aspetto scientifico.🔗 Leggi su Genovatoday.it Prosegue a Recco “Chimica e cucina”: a cena con Gaetano Donizetti A Recco prosegue la rassegna “Chimica e Cucina” con l’evento serale dedicato a Gaetano Donizetti. Nuovo appuntamento con “Chimica e cucina” a Recco: a cena con Vincenzo Bellini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Recco: Chimica e cucina, appuntamento dedicato a Giacomo PucciniDal Prof. Riccardo Carlini La sera, quando ho quattrini vado al caffè, ma passano moltissime sere che non ci vado, perché un ponce costa 40 ... levantenews.it Recco: la rassegna Chimica & Cucina in compagnia di PucciniDallo Pro Loco Recco La sera, quando ho quattrini vado al caffè, ma passano moltissime sere che non ci vado, perché un ponce costa 40 centesimi... Mangio ... levantenews.it La programmazione al Cinema Teatro Giacomo Puccini Altopascio dal 21 al 25 febbraio : film diretto da Tyree Dillihay e Adam Rosette racconta la storia di Will (voce originale Caleb McLaughlin), una piccola capretta dal cuore - facebook.com facebook