Sabato 9 maggio 2026 andrà in onda su Canale 5 la semifinale di Amici 25, registrata due giorni prima, giovedì 7 maggio. La puntata vedrà la partecipazione di alcuni ospiti e l'organizzazione di nuove squadre in vista delle fasi finali del talent show. Le anticipazioni riguardano anche i cambiamenti nelle squadre e le prime indiscrezioni sui protagonisti che saliranno sul palco.

Amici 25 si prepara alla semifinale del Serale, attesa per sabato 9 maggio 2026 su Canale 5 e registrata giovedì 7 maggio 2026. Cresce l’attenzione intorno a ospiti, sfide e possibili novità nel regolamento, soprattutto dopo le recenti eliminazioni che hanno modificato gli equilibri tra le squadre. Chi vince il GF VIP 8: le quote aggiornate alla semifinale Serale Amici 25: i primi ospiti confermati. Dai social ufficiali del programma arrivano i primi nomi: in studio saranno presenti Giulia Michelini e Belen Rodriguez. Due volti molto noti al pubblico che prenderanno parte alla semifinale. Elena D’Amario svela tutta la verità sull’eliminazione saltata tra Alex Calu e Angie Le conseguenze delle ultime eliminazioni.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, anticipazioni Semifinale: primi ospiti e nuove squadre

Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione

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Belen ospite della Semifinale del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 9 maggio in prima serata su Canale 5 x.com

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