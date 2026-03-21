Il Serale di Amici 25 debutta il 21 marzo, con le squadre già formate e i giudici pronti a giudicare le esibizioni. La puntata vede anche la partecipazione di alcuni ospiti che si esibiscono sul palco. Maria De Filippi conduce l’evento, che rappresenta l’appuntamento più atteso del talent show. La trasmissione si prepara a coinvolgere il pubblico con le sue sfide e i protagonisti in gara.

Ha inizio il Serale di Amici 25, ovvero la porzione decisamente più seguita del talent di Maria De Filippi. Un totale di 17 allievi in gara, pronti a sfidarsi per il trionfo e, soprattutto, una vetrina in chiave lavorativa. Perché lo studio Mediaset è soltanto il primo step. Tre squadre, giurati d’eccezione annunciati con largo anticipo e importanti ospiti. Ecco tutto quello che sappiamo in merito alla prima puntata di sabato 21 marzo 2026. Amici 25, le anticipazioni della puntata del 21 marzo. Grande attesa per la prima puntata del Serale di Amici 25, che ha visto Maria De Filippi presentare la giuria straordinaria che è riuscita a mettere insieme quest’anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, le anticipazioni del 21 marzo: squadre, giudici e ospiti

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