Un atleta ha subito due ferite da taglio che lo hanno reso senza milza. La sua storia di recupero inizia nel Sannio, dove ha affrontato il percorso di riabilitazione. Durante una partita di spareggio tra due squadre locali, sono state catturate immagini di un’esultanza che rappresenta la sua ripresa e la volontà di tornare alla vita. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi ha assistito alla partita, simbolo di resilienza.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’esultanza che profuma di rinascita e di ritorno alla vita: Non c’è altra considerazione se si guardano le immagini della gara di play out tra Castelpoto e Angri. In palio la permanenza in Eccellenza, ma in questa gara c’era una storia dentro che si è conclusa come le classiche favole: col lieto fine. Sanniti sconfitti per 3 a 1 e costretti a salutare la categoria, salernitani in estasi. Una gioia immensa che si è triplicata perchè l’ultima rete ha portato la firma di Bruno Petrone, 18enne al centro di una brutta storia di cronaca a dicembre scorso. Il ragazzo era stato accoltellato due volte, al ventre e al fianco, da cinque ragazzi su due scooter mentre stava passeggiando tra i vicoli di Chiaia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Senza milza per due coltellate: la rinascita di Bruno parte dal Sannio

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