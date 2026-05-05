Senza medico di base | La mia odissea per ottenere un certificato di malattia

In una località della provincia di Monza e Brianza, un lavoratore ha raccontato di aver trascorso tre giorni di assenza dal lavoro a causa di una malattia, un episodio che si inserisce in un arco temporale di diciassette anni senza altre assenze. La sua storia mette in luce le difficoltà incontrate nel procurarsi un certificato di malattia senza l’assistenza di un medico di base, una situazione che ha reso il processo particolarmente complicato e lungo.

Seveso (Monza e Brianza) – Tre giorni di assenza dal lavoro per malattia in diciassette anni. Non proprio il profilo del lavativo seriale. Eppure ieri, per ottenere un semplice certificato di malattia, si è aperta un’odissea degna di un romanzo kafkiano. Tutto comincia al lavoro: misurazione della febbre, valori chiari, nessun dubbio: “Devi andare a casa ”. Fin qui, normale amministrazione. Il problema arriva dopo: non avendo più il medico di famiglia, la Asst indica un numero da chiamare. I tentativi a vuoto. Sembra semplice. Non lo è. La prima telefonata cade subito. La seconda pure. Alla terza l’esito non cambia. È così anche per le volte successive: ventuno tentativi a vuoto, uno dopo l’altro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senza medico di base: “La mia odissea per ottenere un certificato di malattia” Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Licenziamento per finta malattia con certificato medico, la sentenza che cambia tuttoQuando un datore di lavoro può licenziare un dipendente accusandolo di simulare la malattia? La risposta a questa delicata domanda è stata... L’odissea del medico: "Da 15 giorni senza rete"Telefoni fissi e internet fuori uso da una quindicina di giorni nella zona del Buco del Signore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sambuca Pistoiese: 1.325 giorni senza medico di base; Colline metallifere, senza medico 5.400 pazienti: Bene la nuova dottoressa a Follonica, ma non basta; Mattino Cinque: Sambuca, da olte 1000 giorni senza medico base Video; L’Ulss 3 rassicura Nessuno rimarrà mai senza medico. Senza medico di base: La mia odissea per ottenere un certificato di malattiaDue ore e 46 telefonate a vuoto prima di ricevere una risposta interlocutoria. Poi la visita: a Seveso è festa, a Cesano agenda piena, bisogna cambiare città ... ilgiorno.it Sambuca Pistoiese: 1.325 giorni senza medico di baseNel 2024 la procedura regionale per l'assegnazione delle zone carenti di medicina generale si era conclusa negativamente. Nessun medico aveva dato disponibilità per acquisire la convenzione nel territ ... nove.firenze.it "Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un Uomo...". Achille Polonara, storica ala azzurra, ha salutato così - attraverso il proprio profilo Instagram - - facebook.com facebook Pubblicato a fine aprile il decreto della Provincia di Bolzano per l'assegnazione degli incarichi per la nuova figura che dovrebbe affiancarsi al medico di medicina generale. Oltre 200 i posti da ricoprire #ioseguoTgr @TgrRai x.com