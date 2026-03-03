L’odissea del medico | Da 15 giorni senza rete

Da circa due settimane, nella zona del Buco del Signore, telefoni fissi e connessioni internet sono inattivi. La mancanza di linea ha impedito a molte famiglie di effettuare chiamate e di accedere a servizi online. Numerosi residenti hanno manifestato il proprio disappunto a causa dei disagi causati dall’interruzione della rete telefonica e internet. La situazione ha generato insoddisfazione tra gli abitanti della zona.

Telefoni fissi e internet fuori uso da una quindicina di giorni nella zona del Buco del Signore. Non mancano le proteste dei cittadini per una situazione che sta provocando disagi a diverse famiglie per l’impossibilità di telefonare. Il dottor Stefano Zambonini (medico odontoiatra) denuncia il problema e spera nel ripristino definitivo del servizio: "Il disservizio coinvolge la zona del Buco del Signore compreso anche il mio ambulatorio in via Martiri di Cervarolo – spiega Zambonini –. Non funziona la linea telefonica fissa e la fibra internet con relativa linea Pos per i pagamenti. Sono coinvolti anche molti utenti privati. Il 17 febbraio in mattinata mi accorgo che il telefono dell’attività della linea Business Tim e internet non funzionano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’odissea del medico: "Da 15 giorni senza rete" Leggi anche: Villa Pamphili, i dettagli macabri del medico legale su Anastasia e Andromeda: la bimba non mangiava da giorni 2 mesi senza rete: famiglia isolata a Pesaro, fibra ottica KO. 15Pesaro – Una famiglia di Pesaro si trova a fronteggiare enormi disagi da Epifania a causa dell'interruzione del servizio telefonico e internet. Etica e Intelligenza Artificiale: Mario De Caro intro di Sandro Nannini: né apocalisse né salvezza Una raccolta di contenuti su L’odissea del medico: "Da 15 giorni... Temi più discussi: L’odissea del medico: Da 15 giorni senza rete; DAI LETTORI – L’odissea del ritiro del flaconcino per le analisi; Giornata delle Malattie Rare: dalla formazione una risposta concreta all’odissea diagnostica; L’Odissea dei viaggiatori: Missili ed esplosioni. Una situazione surreale. L’Odissea dei viaggiatori: Missili ed esplosioni. Una situazione surrealeCome altri versiliesi, il dottor Paolo Vaglio è bloccato in un hotel a Doha. Si trova negli Emirati per un seminario con gli arbitri che saranno al mondiale. Sembra di essere tornati al Covid: non c’ ... msn.com Odissea cambio medico. Sarteano, primo giorno e lunghe file in farmacia: Anziani in difficoltàLunghe file davanti alle porte della farmacia Eredi Bologni di Sarteano, dove tanti cittadini ieri mattina, ancor prima dell’orario di apertura, si sono messi in coda per il servizio di assistenza per ... lanazione.it METRO D: LE LEZIONI DA IMPARARE DALLA LINEA C Metro D torna al centro del dibattito romano. Analizziamo successi e errori della metro C per costruire una nuova linea più efficiente e funzionale. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/02/ - facebook.com facebook L'odissea di una giovane famiglia per un affitto a Rimini #Rimini #Attualita x.com