Il Milan si prepara a un periodo delicato, con l’incertezza sulla gestione del mercato e le assenze di alcuni giocatori chiave. La possibile mancanza di Rabiot e Modri potrebbe influenzare le ambizioni europee della squadra, specialmente in Champions League. Le decisioni riguardo alle scelte di formazione e alle strategie sono affidate ad Allegri e Tare, che devono affrontare queste sfide senza alcuni dei loro elementi più esperti.

Continua la stagione del Milan: anche contro il Verona, Rabiot e Modric sono stati tra i migliori in campo. Quello che sorprende è che il Milan è netto calo fisico, mentre i due centrocampisti non proprio più di primo pelo (classe 1995 il primo, classe 1985 il secondo), continuano a correre a tutto campo e sono nettamente i rossoneri che a livello fisico stanno calando di meno. L'impatto dei due calciatori in questa stagione è stato davvero pazzesco. Il francese è arrivato a fine del mercato estivo ed è stata una richiesta chiara e precisa di Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero voleva un centrocampista a tutto campo, in grado di difendere e attaccare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senza Rabiot e Modri? la Champions sarebbe un miraggio: ecco perché Allegri e Tare vanno ascoltati

Notizie correlate

Milan, chi affiancherà Modric e Rabiot contro la Cremonese? Allegri valuta le tre soluzioniL'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola presenta un'analisi sulle possibili scelte di Allegri in vista del match contro la Cremonese.

Milan, patto Allegri-Modric: il piano di Furlani e Tare per lo ScudettoIl Milan rompe gli indugi e traccia la rotta per la stagione 2026/27: la parola d’ordine è “vincere subito”.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La flessione di Rabiot, la crisi del Milan coinvolge anche lui: il francese non è più un talismano; Il Milan vince a Verona con gol di Rabiot e aggancia il Napoli al secondo posto; Rabiot fa felice il Milan. Hellas, è un triste naufragare. Arriva la 21esima sconfitta stagionale; Verona-Milan 0-1, le pagelle: Rabiot trascina i rossoneri (7,5), Gabbia salva il risultato (7). Pulisic, crisi senza fine (4,5).

Video Verona Milan (0-1) | Gol e highlights: Rabiot mette il punto sulla partita! (Serie A)Video Verona Milan gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 19 aprile ... ilsussidiario.net

Al Milan basta Rabiot: Verona piegato 0-1, Champions vicinaI voti, le pagelle, gli assist e il tabellino di Verona-Milan, match valido per la 33a giornata di Serie A 25/26. fantacalcio.it

Il Milan di quale annata vorreste rivedere in campo almeno un'ultima volta - facebook.com facebook

Di Canio a Sky Calcio Club: "Juventus seconda Ora sta meglio di Napoli e Milan" #SkySport x.com